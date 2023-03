LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir e Fabbri e Bocchi volano in finale! Tecuceanu, Barontini, Coiro, Battocletti e Cavalli ok! Delusione Vallortigara (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22: C’è un azzurro anche nella terza e ultima batteria dei 1500, Ossama Meslek. Questi i protagonisti: 1 206 GBR GOURLEY Neil 2 254 IRL MCCANN Luke 3 100 ALB NIKOLLI David 4 130 CZE FRIŠ Jan 5 187 FRA GILAVERT Louis 6 152 ESP GÓMEZ Jesús 7 273 ITA MESLEK Ossama 8 101 AND MOYA Pol 19.21: Si è chiusa la qualificazione del peso donne. Le qualificate per la finale: Schilder, Dongmo, Roos, Gambetta, Ritter, Marton, Inchude, Bezede 19.19: Che finale per Pietro Arese! Batteria combattutissima, con Arese che si è piazzato all’esterno ed ha superato tutti nel rettilineo finale. Grande finale per l’azzurro che ha vinto con 3’43?97, secondo con lo stesso tempo il polacco Rozmys, terzo con 3’44?00 il brlga Debjani. I ripescabili arrivano tutti da questa batteria e quindi eliminato Riva: Coscoran, Bartelsmeyer e ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22: C’è un azzurro anche nella terza e ultima batteria dei 1500, Ossama Meslek. Questi i protagonisti: 1 206 GBR GOURLEY Neil 2 254 IRL MCCANN Luke 3 100 ALB NIKOLLI David 4 130 CZE FRIŠ Jan 5 187 FRA GILAVERT Louis 6 152 ESP GÓMEZ Jesús 7 273 ITA MESLEK Ossama 8 101 AND MOYA Pol 19.21: Si è chiusa la qualificazione del peso donne. Le qualificate per la finale: Schilder, Dongmo, Roos, Gambetta, Ritter, Marton, Inchude, Bezede 19.19: Che finale per Pietro Arese! Batteria combattutissima, con Arese che si è piazzato all’esterno ed ha superato tutti nel rettilineo finale. Grande finale per l’azzurro che ha vinto con 3’43?97, secondo con lo stesso tempo il polacco Rozmys, terzo con 3’44?00 il brlga Debjani. I ripescabili arrivano tutti da questa batteria e quindi eliminato Riva: Coscoran, Bartelsmeyer e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: l’Italia cala subito gli assi Tecuceanu Vallortigara Fabbri e Arese!… - TMW_radio : #Editoriale ???Paolo De Paola: “Al Milan è bastato ritrovare la condizione atletica per tornare ai suoi livelli e T… - OA_Sport : LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: Roberta Bruni e altri 4 azzurri in gara - - zazoomblog : LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: sbaglia Dal Molin in finale terza Molinarolo nell’asta tra… -