LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Tecuceanu in semifinale negli 800! Weir in finale nel peso! Vallortigara in gara nell'alto 17.44: Bene Leonardo Fabbri che con 20.84 si avvicina alla finale! Mihaljevic si inserisce al secondo posto e si qualifica per la finale con 21.20 17.44: Sbaglia Vallortigara a 1.87, sbaglia anche Mahuchikh 17.42: Successo per la britannica Boffey in 2'03?24, secondo posto per l'ungherese Keri con 2'03?26. Terzo posto per la danese Nissen 2'03?70, quarto per Pizzo con 2'04?89 17.41: Nullo il secondo lancio di Ponzio che è spalle al muro perchè attualmente ottavo 17.38: Al via la prima batteria degli 800 femminili. Si qualificano le prime due e i migliori due tempi: 2 532 DEN NISSEN Annemarie 3 745 SLO SMONKAR Jerneja 4 572 FRA PIZZO Charlotte 5 622 HUN KÉRI Bianka 6 577 GBR BOFFEY Isabelle 17.37. Weerman supera 1.87 al primo tentativo

