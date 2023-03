LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Tecuceanu in semifinale negli 800! Vallortigara e i pesisti a caccia della finale (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: Nell’alto tutte le atlete, tranne Mahuchikh che deve ancora entrare in gara, hanno superato 1.82. Si sale a 1.87 17.30: semifinale conquistata, e non era affatto facile, da Simone Barontini che chiude secondo in 1’47?94 alle spalle del francese Robert che ha vinto in 1’47?92. Eliminato il leader stagionale, il belga De Smet 17.28: Vallortigara supera 1.82 al secondo tentativo 17.27: Viene giudicato nullo il primo lancio di Fabbri 17.26: C’è Simone Barontini al via dell’ultima batteria degli 800. Questi i protagonisti: 2 125 CRO BLOUDEK Marino 3 260 ITA BARONTINI Simone 4 317 NOR SOLBU Ole Jakob 5 200 FRA ROBERT Benjamin 6 111 BEL DE SMET Tibo 17.25: Fabbri con 20.41 si inserisce al quinto posto 17.25: Ponzio lancia a 19.83 ed è settimo al momento, Weir è ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32: Nell’alto tutte le atlete, tranne Mahuchikh che deve ancora entrare in gara, hanno superato 1.82. Si sale a 1.87 17.30:conquistata, e non era affatto facile, da Simone Barontini che chiude secondo in 1’47?94 alle spalle del francese Robert che ha vinto in 1’47?92. Eliminato il leader stagionale, il belga De Smet 17.28:supera 1.82 al secondo tentativo 17.27: Viene giudicato nullo il primo lancio di Fabbri 17.26: C’è Simone Barontini al via dell’ultima batteria degli 800. Questi i protagonisti: 2 125 CRO BLOUDEK Marino 3 260 ITA BARONTINI Simone 4 317 NOR SOLBU Ole Jakob 5 200 FRA ROBERT Benjamin 6 111 BEL DE SMET Tibo 17.25: Fabbri con 20.41 si inserisce al quinto posto 17.25: Ponzio lancia a 19.83 ed è settimo al momento, Weir è ...

