LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: l'Italia cala subito gli assi Tecuceanu, Vallortigara, Fabbri e Arese!

Programma, orari, Tv e streaming degli Europei Indoor di Atletica a Istanbul – Le speranza di medaglia dell'Italia a Istanbul – Le possibili rivelazioni azzurre a Istanbul – Quando corre Marcell Jacobs – Gli accrediti degli azzurri nelle liste di iscrizione – Le startlist degli Europei di Istanbul – Gli orari di gara degli italiani – I convocati azzurri per gli Europei di Istanbul

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di Atletica Indoor in programma a Istanbul in Turchia. Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni agli Europei Indoor

