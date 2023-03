Lite in diretta con Bucciantini: le scuse di Fabio Caressa | VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono registrati momenti di tensione durante una trasmissione di Sky Sport, in riferimento all’ultima giornata del campionato di Serie A. L’intenzione dei giornalisti è sempre quella di analizzare al meglio le partite di calcio, in alcune occasioni si verificano opinioni diverse. E’ quanto successo tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini, l’argomento caldo è stato quello del possesso palla. “La statistica del possesso palla a fine partita non serve a niente, il possesso palla non vuole dire niente. Quando io passo il pallone, di chi è la palla? Il possesso palla dal punto di vista statistico non esiste”, le parole di Caressa. Poi la risposta di Bucciantini: “le squadre con più possesso palla sono in testa al campionato, se sei più forte controlli la partita e la palla”. Caressa: “il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Si sono registrati momenti di tensione durante una trasmissione di Sky Sport, in riferimento all’ultima giornata del campionato di Serie A. L’intenzione dei giornalisti è sempre quella di analizzare al meglio le partite di calcio, in alcune occasioni si verificano opinioni diverse. E’ quanto successo trae Marco, l’argomento caldo è stato quello del possesso palla. “La statistica del possesso palla a fine partita non serve a niente, il possesso palla non vuole dire niente. Quando io passo il pallone, di chi è la palla? Il possesso palla dal punto di vista statistico non esiste”, le parole di. Poi la risposta di: “le squadre con più possesso palla sono in testa al campionato, se sei più forte controlli la partita e la palla”.: “il ...

