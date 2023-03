Lite furiosa tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi | “Manipolatore”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 marzo 2023) Inizia con furore la trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Infatti, si apre subito sulla crisi traDonnamaria e Antonella Fiordelisi. Le clip hanno sviscerato tutto quello che è accaduto tra di loro e anche il sostegno che hanno avuto entrambi in casa. Da quanto è emerso, Oriana Marzoli si è avvicinata alla schermitrice perché ha capito la sua reazione, si è immedesimata nei suoi panni, ma è stata duramente criticata dae Micol Incorvaia.è intervenuta proprio su quest’ultimo aspetto che non ha gradito per niente. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7attacca: “Burattinaio dei poveri” L’opinionista del Grande Fratello ...