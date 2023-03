“L’Isola dei Famosi” | pace fatta tra Ilary Blasi e Alvin? Cosa ha fatto la conduttrice

(Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv.“Isola dei”. Sta per tornare in prima serata su Canale 5 il reality show “dei“. Al timone ci sarà ancora una volta, mentre nel ruolo di inviato dovrebbe essere confermato. Nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta lite tra i due. In vista della prossima edizione del reality show, però, pare sia tornato il sereno tra. Lasi è resa protagonista di un gesto clamoroso nei confronti del collega. (Continua…) Leggi anche: Separazione Totti-, c’entra? Arriva la replica dell’inviato e amico Leggi anche: “dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massidanu : @fanpage Poteva fare l'isola dei famosi - LucySpiller00 : RT @BITCHYFit: Mediaset ha deciso di sfamarci regalandoci il fratello del mestierante nel cast de L'Isola dei Famosi insieme alla migliore… - Tele_Nicosia : L’assessore al Turismo Elvira Amata ha firmato il decreto che adotta l’elenco aggiornato dei Comuni turistici della… - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: su #Mondopadano fino a oggi c’è un mio pezzo di quasi una pagina sul libro “monache e la libertà a Cremona: l’isola dei… - mondopadano : RT @paoloangeloRF: su #Mondopadano fino a oggi c’è un mio pezzo di quasi una pagina sul libro “monache e la libertà a Cremona: l’isola dei… -

...proveniente dalla piattaforma Sepor per il trattamento...'infrastruttura è alimentata, per il 40% circa, da energia prodotta ...per yacht e navi da crociera nella rada di Porto Venere e dell'...In attesa della prima puntata della nuova edizione dell'Famosi (al via il 17 aprile, con due appuntamenti ...minacciava'...Oppure che il 78%viaggiatori è propenso o molto propenso a ... A livello globale, il Regno Unito e'Irlanda " non a caso - sono ... Anche "Star Wars: Gli ultimi Jedi" è stato girato sull'...