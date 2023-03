L’ira di Putin sui presunti «sabotatori» ucraini a Bryansk: «Terroristi». Kiev smentisce: «Una provocazione» (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo il Cremlino i presunti sabotatori ucraini si sarebbero spinti in territorio russo, uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni: e Putin avrebbe per questo annullato un viaggio a Stavropol. Il consigliere di Zelensky smentisce: «Temete i vostri partigiani» Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo il Cremlino isi sarebbero spinti in territorio russo, uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni: eavrebbe per questo annullato un viaggio a Stavropol. Il consigliere di Zelensky: «Temete i vostri partigiani»

