L'ira di Mosca per il presunto blitz di "sabotatori ucraini": «Un attacco terroristico». Putin annulla ogni viaggio. Kiev nega: «Provocazione russa» (Di giovedì 2 marzo 2023) Un gruppo di "sabotatori ucraini" avrebbe oltrepassato questa mattina il confine nord-orientale con la Russia: entrato nella regione di Bryansk, avrebbe prima aperto il fuoco su un'auto, quindi preso in ostaggio quattro persone – due adulti e due bambini – nel villaggio di Sushany, a poca distanza dal confine con la Bielorussia. Lo hanno riferito alcuni testimoni citati dall'agenzia russa Interfax. In precedenza era stato invece il governatore della regione, Alexander Bogomaz, a denunciare l'attacco contro un veicolo, nel quale – ha riferito all'agenzia di stampa russa Ria Novosti – sarebbe rimasto ucciso un uomo e ferito un bambino di 10 anni. I presunti sabotatori avrebbero quindi preso i quattro ostaggi in un negozio del villaggio di Lyubechan, secondo i servizi d'emergenza russi.

