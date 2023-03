Lions, è ora di tornare a ruggire: nuovo assalto alla Prima divisione (Di giovedì 2 marzo 2023) Football americano. Dopo il ko al Silver Bowl l’anno scorso, i nero-oro ripartono in Seconda con l’obiettivo di centrare la promozione. Domenica 5 marzo (alle 14,30) il debutto in campionato a Verona contro i Redskins. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) Football americano. Dopo il ko al Silver Bowl l’anno scorso, i nero-oro ripartono in Seconda con l’obiettivo di centrare la promozione. Domenica 5 marzo (alle 14,30) il debutto in campionato a Verona contro i Redskins.

