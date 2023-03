Lionel Messi regala 35 iPhone d’oro 24 carati ai compagni dell’Argentina

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Non sono finiti i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale ottenuta con la sua Argentina, almeno per. La Pulce ha commissionato trentacinque1424per ogni componente della staff della Nazionale. Una spesa pazza costa oltre 200mila euro per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.