(Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre a Milano Bertolaso chiude il Palazzo delle Scintille e spiega che ilnon è sconfitto, ma scienza e record di vaccinazioni lo hanno messo in ginocchio, la procura di Bergamo dopo tre anni ha chiuso la famosa inchiesta sulla gestione della prima ondata della pandemia. E ancora una volta sorge il dubbio sull’utilità di certe indagini penali, costruite più per dare soddisfazione alla vox populi che per accertare un fatto specifico. A confermare il sospetto, l’indecente ritorno al vecchio circo mediatico-giudiziario, con gli indagati che hanno scoperto di esserlo dalle agenzie. I dubbi per due motivi. Il primo – dispiacerà soprattutto alla sinistra che ha cavalcato il giustizialismo pandemico – è che alla fine sono stati indagati tutti, ma tutti: Giuseppe Conte e Roberto Speranza, Attilio Fontana e Giulio Gallera. E Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo, Angelo ...

L'inutile reato di Covid Il Foglio

Il secondo è negli stessi reati contestati: “Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio”. Dove è soprattutto il primo a puzzare di logica dell’untore, come ...Per la Costituzione le pene non sono trattamenti contrari al senso di umanità e tendono a rieducare il condannato. E punisce ogni violenza su chi è sotto restrizione di libertà ...