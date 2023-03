(Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle ultime settimane sono state trovate un centinaio di carcasse in vari comuni: è una situazione inedita, ma al momento non preoccupante per la popolazione e per altri animali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wondercri1982 : L'Argentina sospende le esportazioni di pollame dopo aver confermato il primo caso industriale di influenza aviaria - romi_andrio : RT @ilpost: L’influenza aviaria sta uccidendo i gabbiani del lago di Garda - ilpost : L’influenza aviaria sta uccidendo i gabbiani del lago di Garda - stefanobersani : RT @EssereAnimali: 'Perché le uova sono così costose? Perché l'anno scorso un'influenza aviaria ha ucciso 43 milioni di galline. E la colpa… - eiopago1 : @borghi_claudio Eccoci??Nel 95 per l'aviaria per chi aveva galline e pollame, obbligarono a chiudere i pollai metten… -

