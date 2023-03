L’inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPuò sembrare un paradosso ma non lo è. L’inflazione scende, a febbraio è ‘solo’ al 9,2%, ma la spesa costa di più, con la componente di fondo dell’indice che continua a salire. cosa sta succedendo quindi ai prezzi al consumo? La risposta è nei dati dell’Istat e dice che la situazione sta migliorando grazie alla progressiva uscita dalla crisi dell’energia ma anche che l’impatto sul costo della vita, al contrario, continua a farsi sempre più consistente. A febbraio, spiega l’Istituto di statistica, secondo le stime preliminari, si consolida la fase di rapido rallentamento delL’inflazione (scesa a +9,2%). La flessione è frutto dell’attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPuò sembrare un paradosso ma non lo è.scende, a febbraio è ‘solo’ al 9,2%, ma ladi più, con la componente di fondo dell’indice che continua a salire.stando quindi aial consumo? La risposta è nei dati dell’Istat e dice che la situazione sta migliorando grazie alla progressiva uscita dalla crisi dell’energia ma anche che l’impatto sul costo della vita, al contrario, continua a farsi sempre più consistente. A febbraio, spiega l’Istituto di statistica, secondo le stime preliminari, si consolida la fase di rapido rallentamento del(scesa a +9,2%). La flessione è frutto dell’attenuazione delle tensioni suidei beni energetici, sia della componente regolamentata sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mspagnoletto : RT @romatoday: Perché l'inflazione frena ma i prezzi continuano ad aumentare - MirkoJBrizzi : RT @icebergfinanza: L'inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all’8,5% … destagionalizzando i prezzi di base, l’aume… - HuffPostItalia : L'inflazione frena, ma resta elevata. Appelli all'industria: 'Non alzate (più) i prezzi' (di C. Scozzari) - scarlots : L'inflazione frena, ma resta elevata. E si moltiplicano gli appelli all'industria: 'Non alzate (più) i prezzi'… - Alexander76NO : L'inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all’8,5% - Il Sole 24 ORE -

Genova, debole l'economia a inizio 2023 ma con ripresa a primavera ... trainata dalla cantieristica navale, anche se l'export frena. A ... come aveva fatto nella seconda parte del 2022, l'occupazione, che ... a causa degli effetti dell'elevata inflazione e dell'incertezza ... Perché l'inflazione frena ma i prezzi continuano ad aumentare Secondo i dati preliminari dell'Istat, a febbraio l'inflazione scende al 9,2%, grazie soprattutto al calo dei beni energetici, ma i prezzi del 'carrello della spesa' continuano a crescere. L'allarme delle associazioni: 'Un dato illusorio, siamo ... Frena l'inflazione, giù dal 10 al 9,2 %. Crescono i giovani senza un lavoro Il tasso di occupazione sale al 60,8% (+0,1 punti) - A gennaio prosegue l'aumento del numero di occupati che arriva a superare 23milioni e 300mila. Lo indica l'Istat, diffondendo le stime su occupati ... ... trainata dalla cantieristica navale, anche se'export. A ... come aveva fatto nella seconda parte del 2022,'occupazione, che ... a causa degli effetti dell'elevatae dell'incertezza ...Secondo i dati preliminari dell'Istat, a febbraioscende al 9,2%, grazie soprattutto al calo dei beni energetici, ma i prezzi del 'carrello della spesa' continuano a crescere.'allarme delle associazioni: 'Un dato illusorio, siamo ...Il tasso di occupazione sale al 60,8% (+0,1 punti) - A gennaio prosegue'aumento del numero di occupati che arriva a superare 23milioni e 300mila. Lo indica'Istat, diffondendo le stime su occupati ... L'inflazione frena, ma la Bce pensa ancora ad aumentare i tassi Panorama