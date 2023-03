L' inflazione frena | ma la Bce pensa ancora ad aumentare i tassi

Leggi su panorama

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’scende in Italia (dal 10 al 9,2%) e in Eurozonaall’8,5%. Un rallentamento dei prezzi al consumo dettato soprattutto dalla decelerazione di quelli dei beni energetici, dopo il boom degli ultimi mesi. E ora? Come si muoverà la Banca centrale Europea? A metà marzo è previsto un rialzo di mezzo punto deidi interesse e la presidente della Bce Christine Lagarde aveva dichiarato “possibili ulteriori rialzi dopo marzo, a seconda dei dati macroenomici”. I dati di Eurostat (il più monitorato da Francoforte) e dell’Italia e degli altri Paesi europei come entreranno nel dilemma tra falchi e colombe della Bce, che ha l’obiettivo del 2% (molto lontano)? Partiamo dall’Italia, dove le stime preliminari dell’Istat ci dicono che a febbraio si consolida la fase di rapido rallentamento ...