L’inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all’8,5% (Di giovedì 2 marzo 2023) Si consolida la fase di rapido rallentamento dell'inflazione, grazie all'attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, regolamentati e non Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Si consolida la fase di rapido rallentamento dell'inflazione, grazie all'attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, regolamentati e non

L'inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all'8,5% Si consolida la fase di rapido rallentamento dell'inflazione, grazie all'attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, regolamentati e non Secondo le stime preliminari, a febbraio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi registra un calo. A febbraio "si consolida la fase di rapido rallentamento" dell'inflazione. L'Inflazione nell'eurozona in leggero calo a febbraio AGI - L'inflazione annua dell'Eurozona dovrebbe essere dell'8,5% a febbraio, in leggero calo rispetto all'8,6% di gennaio secondo una stima flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.