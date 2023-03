L'inferno e le polemiche Piantedosi accusa Frontex Schlein non ci sta e attacca: 'Il ministro si dimetta' (Di giovedì 2 marzo 2023) Il titolare del Viminale in commissione Affari costituzionali finisce nel mirino delle opposizioni. Calenda: 'Sarebbe saggio per il governo chiedergli un passo indietro'. M5s: relazione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Il titolare del Viminale in commissione Affari costituzionali finisce nel mirino delle opposizioni. Calenda: 'Sarebbe saggio per il governo chiedergli un passo indietro'. M5s: relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : L'inferno e le polemiche Piantedosi accusa Frontex Schlein non ci sta e attacca: 'Il ministro si dimetta' - Fiorellissimo : RT @Barbiero: @HSkelsen non ha sbottato, ha risposto con fin troppa educazione, come sempre. Loro vivono l'inferno lì e qui sappiamo solo… - Barbiero : @HSkelsen non ha sbottato, ha risposto con fin troppa educazione, come sempre. Loro vivono l'inferno lì e qui sapp… -