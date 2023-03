L’industria cinematografica italiana e la difficoltà di emergere senza snaturarsi (Di giovedì 2 marzo 2023) NelL’industria cinematografica italiana c’è ancora poco spazio per i giovani, anche per via della carenza di laboratori e accademie dove farsi le ossa per emergere. Per creare un prodotto inedito e che stravolga le aspettative ci vogliono talento, fortuna, sensibilità e versatilità. Per arrivare in alto senza snaturarsi la strada è tortuosa, e sui media si parla poco di queste difficoltà. Abbiamo trattato il tema con Amanda Salvati, giovane produttrice cinematografica romana, che ha raccontato la condizione attuale di chi vuole fare cinema di qualità e indipendente, partendo (quasi o completamente) da zero. Ciò che si conosce, ma che a volte non si sottolinea abbastanza, è la notevole capacità dei produttori di organizzare una enorme mole di lavoro. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelc’è ancora poco spazio per i giovani, anche per via della carenza di laboratori e accademie dove farsi le ossa per. Per creare un prodotto inedito e che stravolga le aspettative ci vogliono talento, fortuna, sensibilità e versatilità. Per arrivare in altola strada è tortuosa, e sui media si parla poco di queste. Abbiamo trattato il tema con Amanda Salvati, giovane produttriceromana, che ha raccontato la condizione attuale di chi vuole fare cinema di qualità e indipendente, partendo (quasi o completamente) da zero. Ciò che si conosce, ma che a volte non si sottolinea abbastanza, è la notevole capacità dei produttori di organizzare una enorme mole di lavoro. ...

