‘L’incredibile notte di Billy Bologna’ di Nicola Cinquetti, illustrazioni di Francesco Fagnani (Di giovedì 2 marzo 2023) Il maestro Matamoto ci ha messo sei mesi per costruirlo. Billy Bologna un attimo per distruggerlo. E adesso ha solo una notte di tempo per rimediare al disastro che ha combinato. Sembrerebbe un’impresa impossibile, e in effetti lo è... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023) Il maestro Matamoto ci ha messo sei mesi per costruirlo.Bologna un attimo per distruggerlo. E adesso ha solo unadi tempo per rimediare al disastro che ha combinato. Sembrerebbe un’impresa impossibile, e in effetti lo è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lafieracalcio : Impresa incredibile dell’Annecy che in una notte di Marzo stende ai rigori l’OM. Decisivi gli errori di Tavares e B… - signorinij : RT @PCattoretti: Il verde scintillante, il viola e il rosa dell'aurora boreale sono apparsi nel cielo sopra la Gran Bretagna e l'Irlanda do… - iv4444nnn : incredibile come l'ispirazione per scrivere mi venga sempre la notte - Emanuel08019510 : Aho cmq incredibile, le discussioni sempre dopo l'una di notte ???????? #incorvassi - d_arco75 : @AlessioAdam_ @creador1996 'So il primo tuo pensiero che al mattino ti sveglia. L'ultimo desiderio che la notte ti… -