L’inchiesta sui morti di Covid a Bergamo | ecco perché la procura non ha archiviato | “Il piano pandemico andava attuato”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Iltore della Repubblica di, Antonio Chiappani, ha scelto programmi tv e radio per parlare per la prima volta della chiusura del: «Un lavoro mastodontico»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Covid, inchiesta sui morti di Bergamo: una sfilza di indagati. Ci sono Fontana e Gallera, l’ex premier Conte, Brusa… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Indagine sui soldi dei Benetton: blitz della finanza al ministero ??? Pd e M5s schierano le viros… - ZZiliani : Quel che è certo è che l’inchiesta #Prisma sta avendo un effetto-tsunami non solo sulla serie A, che potrebbe uscir… - eowyn962010 : RT @liliaragnar: Chiariamo sull'inchiesta di Bergamo L'inchiesta si basa sui ritardi nella proclamazione di zona rossa a BG e del mancato… - pierdipasquale : RT @SecolodItalia1: “Voglio spiegazioni!”. La faccia tosta di Soumahoro sui migranti mentre l’inchiesta sulle coop di famiglia si allarga h… -

"Crociere" ed "esotici viaggi", bufera per'ordinanza sugli scafisti di Crotone Sul rimpallo di ... C'è unadella Procura che non riguarda noi. Se e quando saremo chiamati a dare la nostra ...non completata a causa dello scioglimento della ... Basta leggere quello che è riportato in seconda pagina per capire'... Se si farà lucefatti relativi all'omicidio di Angelo Vassallo ...... che da anni portavano avanti esperimentivirus. Ma uno Stato ...BERGAMASCA SUL COVID