Limone: i benefici contro il mal di gola (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Limone è un ottimo alleato in caso di mal di gola, per questo motivo può essere usato per alleviare tutti i suoi fastidiosi sintomi. Il Limone disinfetta la gola, per questo si consiglia di svolgere una volta al giorno dei gargarismi con un bicchiere di acqua calda e Limone. Basterà mischiare dell’acqua con il succo e usare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilè un ottimo alleato in caso di mal di, per questo motivo può essere usato per alleviare tutti i suoi fastidiosi sintomi. Ildisinfetta la, per questo si consiglia di svolgere una volta al giorno dei gargarismi con un bicchiere di acqua calda e. Basterà mischiare dell’acqua con il succo e usare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pustetmb : RT @MedBunker: Se piace o se è un'abitudine come il caffè va bene, ognuno fa quello che vuole ma se lo fate per motivi di salute, per presu… - Pappagallorosa1 : RT @MedBunker: Se piace o se è un'abitudine come il caffè va bene, ognuno fa quello che vuole ma se lo fate per motivi di salute, per presu… - Ghiottoenrico : RT @MedBunker: Se piace o se è un'abitudine come il caffè va bene, ognuno fa quello che vuole ma se lo fate per motivi di salute, per presu… - unmagroio : RT @MedBunker: Se piace o se è un'abitudine come il caffè va bene, ognuno fa quello che vuole ma se lo fate per motivi di salute, per presu… - NapoleoniPaolo : RT @MedBunker: Se piace o se è un'abitudine come il caffè va bene, ognuno fa quello che vuole ma se lo fate per motivi di salute, per presu… -