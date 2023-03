Ligabue 30 anni in un giorno | trailer e poster del film-concerto al cinema dal 20 al 22 marzo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Arriva in sala per tre giornate ildedicato al ritorno alla musica live del Liga con ildi Campovolo 2022, uno straordinario racconto di 30di carriera, ecco svelati. Dopo l'evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha vistotornare sul palco a distanza di duedall'ultimo, l'incredibile esperienza di quella serata arriva al. Svelatidi. 30in un, che porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplicedel, ma il racconto di una vera e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ligabue : 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 2… - movietele : Il trailer del film 'Ligabue. 30 anni in un giorno' diretto da Marco Salom e dedicato all’evento di Campovolo 2022… - mymovies : Luciano Ligabue - 30 Anni in un Giorno, il trailer ufficiale del film - osvalda70 : RT @ligabue: 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 22 marzo 'Li… - giuseppesfrego2 : RT @ligabue: 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 22 marzo 'Li… -

Svelati trailer e poster di. 30in un giorno , che porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del ...Luciano- 30in un Giorno, il trailer ufficiale del film [HD]. Il film dedicato all'evento di Campovolo 2022 in occasione dei 30di carriera di Luciano. Dal 20 al 22 marzo al ...Arriva nei cinema il 20, 21, 22 marzo '. 30in un giorno', il film dedicato all'evento di Campovolo 2022 in occasione dei 30di carriera di Luciano. Il film per la regia di Marco Salom è una produzione Friends&...

L'evento live di Campovolo in "Ligabue. 30 anni in un giorno" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il film dedicato all’evento di Campovolo 2022 in occasione dei 30 anni di carriera di Luciano Ligabue. Dal 20 al 22 marzo al cinema.Dopo avere partecipato a un videoclip degli 883, nel 1996 il primo film che vede protagonista Accorsi curiosamente è proprio la storia di un giovane ragazzo bolognese, scritta da un altro giovane raga ...