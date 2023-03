‘Ligabue 30 anni in un giorno’ | la festa di Campovolo al cinema per tre giorni

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’evento didello scorso giugno – che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di duedall’ultimo concerto a causa dell’emergenza sanitaria – l’incredibile esperienza di quella serata arriva al. Ligabue. 30in un giorno porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30di carriera del Liga. I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ligabue : 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 2… - movietele : Il trailer del film 'Ligabue. 30 anni in un giorno' diretto da Marco Salom e dedicato all’evento di Campovolo 2022… - mymovies : Luciano Ligabue - 30 Anni in un Giorno, il trailer ufficiale del film - osvalda70 : RT @ligabue: 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 22 marzo 'Li… - giuseppesfrego2 : RT @ligabue: 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 22 marzo 'Li… -

Audio: PCM 5.1 LUCIANO- 30IN UN GIORNO Distribuzione: Vision Distribution Genere: Documentario Musicale Video: n.d. Audio: PCM 5.1 PIANO PIANO Distribuzione: I Wonder Genere: ...Svelati trailer e poster di. 30in un giorno , che porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del ...Luciano- 30in un Giorno, il trailer ufficiale del film [HD]. Il film dedicato all'evento di Campovolo 2022 in occasione dei 30di carriera di Luciano. Dal 20 al 22 marzo al ...