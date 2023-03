Lieve calo delle vendite per gli smartphone pieghevoli per la prima volta (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli smartphone pieghevoli sono davvero così irresistibili come sembrano? La crescita finora era stata costante, ma, a ridosso del Q4 2022, per la prima volta c’è stato un calo su base annua. Stando ad un rapporto pubblicato da Display Supply Chain Consultants, rispetto al Q3 2022, le spedizioni di smartphone pieghevoli sono scese del 48% e del 26% rispetto al Q4 2021. Il colosso di Seul domina il mercato mondiale degli smartphone pieghevoli con una fetta dell’83%, che è comunque al di sotto di quella relativa al Q3, pari all’86% (nel Q3 2021 il produttore asiatico deteneva una quota del 96%, a dimostrazione che la concorrenza è comunque riuscita a togliere qualcosa al potere fin lì incontrastato dell’OEM asiatico). Il Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Glisono davvero così irresistibili come sembrano? La crescita finora era stata costante, ma, a ridosso del Q4 2022, per lac’è stato unsu base annua. Stando ad un rapporto pubblicato da Display Supply Chain Consultants, rispetto al Q3 2022, le spedizioni disono scese del 48% e del 26% rispetto al Q4 2021. Il colosso di Seul domina il mercato mondiale deglicon una fetta dell’83%, che è comunque al di sotto di quella relativa al Q3, pari all’86% (nel Q3 2021 il produttore asiatico deteneva una quota del 96%, a dimostrazione che la concorrenza è comunque riuscita a togliere qualcosa al potere fin lì incontrastato dell’OEM asiatico). Il Samsung Galaxy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Calo Importazioni (proxy per la difficoltà a rifornirsi) Stime UE = -35% Realtà = -9% Un lieve calo, come già acc… - infoiteconomia : Inflazione: Eurostat, a febbraio in Eurozona in lieve calo all’8,5% - Paola180468 : RT @durezzadelviver: Domanda di diesel in USA ai minimi degli ultimi 5 anni, stoccaggi in crescita. Indice manifatturiero in calo da mesi,… - 4maipiu4 : RT @durezzadelviver: Domanda di diesel in USA ai minimi degli ultimi 5 anni, stoccaggi in crescita. Indice manifatturiero in calo da mesi,… - El_Pinta : Per quanto la quota di sciatori sia rimasta stabile, se non in lieve calo negli ultimi 20 anni, il loro numero, a l… -