L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia (Di giovedì 2 marzo 2023) Dalle prime indagini, il capostazione non avrebbe girato la chiave per cambiare il binario di uno dei due convogli. Nessuno ha poi avvisato il macchinista di essere sulla linea sbagliata. Una doppia dimenticanza fatale.Il disastro... Leggi su today (Di giovedì 2 marzo 2023) Dalle prime indagini, ilnon avrebbe girato la chiave per cambiare il binario di uno dei due convogli. Nessuno ha poi avvisato il macchinista di essere sulla linea sbagliata. Una doppia dimenticanza fatale.Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@Cadiz_CF, richiesta la sospensione della @LaLiga per l'errore del VAR contro l'@elchecf - pisto_gol : Quello che è successo in Fiorentina-Braga- gol concesso dalla goal line technology e tolto da arbitro e Var- mina l… - TCommodity : Siete stupiti? Capite l’errore madornale di essersi affidati a “esperti” privi della minima conoscenza sul funziona… - PalermoToday : L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia - romatoday : L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia -