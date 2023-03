L'Eredità, chi è la campionessa Cristina: età, lavoro e curiosità (Di giovedì 2 marzo 2023) Una delle nuove campionesse de L'Eredità 2023, Cristina, continua ad infiammare il gioco. A cavallo tra il mese di febbraio e quello di marzo, Flavio Insinna e il pubblico di mamma Rai hanno avuto modo di fare la conoscenza di questa concorrente assolutamente preparata, scaltra e simpatica. Ma quanti anni ha? Da dove viene e che lavoro fa? Andiamo subito a scoprirlo! Chi è Cristina de L'Eredità 2023? Cristina ha 52 anni e a rivelare la sua età è stata la stessa concorrente durante il gioco delle date. Se per il momento non siamo a conoscenza del cognome della signora, sappiamo che viene da un paese della provincia di Udine. Per la precisione, Cristina è di Martignacco, una città che vanta quasi 7 mila abitanti. La martignacchese lavora presso l'università di Udine ed ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 marzo 2023) Una delle nuove campionesse de L'2023,, continua ad infiammare il gioco. A cavallo tra il mese di febbraio e quello di marzo, Flavio Insinna e il pubblico di mamma Rai hanno avuto modo di fare la conoscenza di questa concorrente assolutamente preparata, scaltra e simpatica. Ma quanti anni ha? Da dove viene e chefa? Andiamo subito a scoprirlo! Chi ède L'2023?ha 52 anni e a rivelare la sua età è stata la stessa concorrente durante il gioco delle date. Se per il momento non siamo a conoscenza del cognome della signora, sappiamo che viene da un paese della provincia di Udine. Per la precisione,è di Martignacco, una città che vanta quasi 7 mila abitanti. La martignacchese lavora presso l'università di Udine ed ...

