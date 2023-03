Leo Messi minacciato, spari contro il supermercato della moglie: 'Ti stiamo aspettando' (Di giovedì 2 marzo 2023) Raid a Rosario, in Argentina. Due uomini hanno esploso 14 colpi di arma da fuoco contro il punto vendita della famiglia di Antonella Roccuzzo. Trovato un biglietto: 'Javkin (il sindaco, ndr) è un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Raid a Rosario, in Argentina. Due uomini hanno esploso 14 colpi di arma da fuocoil punto venditafamiglia di Antonella Roccuzzo. Trovato un biglietto: 'Javkin (il sindaco, ndr) è un ...

