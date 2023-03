Leo Messi, attentato al supermercato della moglie: i malviventi sparano 14 colpi e lasciano un bigliettino (Di giovedì 2 marzo 2023) L’uomo che ha fatto sognare il proprio popolo nemmeno tre mesi fa e che è stato portato in trionfo come una divinità è finito nel mirino della mafia. La famiglia di Lionel Messi ha ricevuto minacce nella notte da due persone a bordo di una moto. Secondo quanto riportano i media locali, alle tre del mattino, a Rosario, città natale della “Pulce“, i malviventi hanno sparato 14 colpi di arma da fuoco contro la facciata di un supermercato di proprietà della famiglia di Antonella Roccuzzo, moglie del capitano dell’Argentina campione del mondo. Il supermercato “Unico” preso di mira è gestito da uno dei cugini della moglie del capitano della Nazionale argentina. Salta all’occhio il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) L’uomo che ha fatto sognare il proprio popolo nemmeno tre mesi fa e che è stato portato in trionfo come una divinità è finito nel mirinomafia. La famiglia di Lionelha ricevuto minacce nella notte da due persone a bordo di una moto. Secondo quanto riportano i media locali, alle tre del mattino, a Rosario, città natale“Pulce“, ihanno sparato 14di arma da fuoco contro la facciata di undi proprietàfamiglia di Antonella Roccuzzo,del capitano dell’Argentina campione del mondo. Il“Unico” preso di mira è gestito da uno dei cuginidel capitanoNazionale argentina. Salta all’occhio il ...

