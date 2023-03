Lelio Luttazzi: causa morte, malattia, moglie, figli, arresto e biografia dello showman (Di giovedì 2 marzo 2023) Lelio Luttazzi nacque a Trieste il 27 aprile 1923 e morì l’8 luglio 2010. E’ stato un pianista, attore, cantante, direttore d’orchestra, showman, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore e regista. La causa della sua morte fu una neuropatia. Lelio Luttazzi causa morte, malattia Malato da tempo di una neuropatia periferica che si è aggravata tre mesi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)nacque a Trieste il 27 aprile 1923 e morì l’8 luglio 2010. E’ stato un pianista, attore, cantante, direttore d’orchestra,, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore e regista. Ladella suafu una neuropatia.Malato da tempo di una neuropatia periferica che si è aggravata tre mesi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Ricorderemo Lelio Luttazzi in compagnia di Rossana Luttazzi e @gioverdelli #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??… - sudovestprod : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Lelio Luttazzi in compagnia di Rossana Luttazzi e @gioverdelli #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@Rai… - RobertaFaretti : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Lelio Luttazzi in compagnia di Rossana Luttazzi e @gioverdelli #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@Rai… - unicirai2 : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Lelio Luttazzi in compagnia di Rossana Luttazzi e @gioverdelli #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@Rai… - gioverdelli : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo Lelio Luttazzi in compagnia di Rossana Luttazzi e @gioverdelli #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@Rai… -