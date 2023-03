Legge 104: arriva la stangata sui permessi, diventano pretesto facile per licenziamento | Cassazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Cosa sta accadendo con la Legge 104, che rischia di costare il posto a molti dei suoi utilizzatori Il permesso pagato della Legge 104 viene stabilito entro termini specifici che rischiano di diventare per molti un modo di sfruttare ore di lavoro pagate non per curare effettivamente il parente malato ma per fare altro. Legge 104, uso improprio (ilovetrading.it)Questo ha alzato l’asticella e posto attenzione su comportamenti che ad oggi sono stati portati avanti in larga misura da molti dipendenti. arriva però la stretta definitiva e i licenziamenti per uso improprio sono già realtà. L’utilizzo della Legge 104 spetta, come stabilito dalla Legge, sia al settore pubblico che al settore privato per dipendenti che devono accudire familiari con grave disabilità o figli in situazioni di ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 2 marzo 2023) Cosa sta accadendo con la104, che rischia di costare il posto a molti dei suoi utilizzatori Il permesso pagato della104 viene stabilito entro termini specifici che rischiano di diventare per molti un modo di sfruttare ore di lavoro pagate non per curare effettivamente il parente malato ma per fare altro.104, uso improprio (ilovetrading.it)Questo ha alzato l’asticella e posto attenzione su comportamenti che ad oggi sono stati portati avanti in larga misura da molti dipendenti.però la stretta definitiva e i licenziamenti per uso improprio sono già realtà. L’utilizzo della104 spetta, come stabilito dalla, sia al settore pubblico che al settore privato per dipendenti che devono accudire familiari con grave disabilità o figli in situazioni di ...

