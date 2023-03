(Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sulla tragica vicenda dic'è totalenell'operato del Ministro Matteo.Il Vicepremier e Ministro Matteoha già espresso le proprie valutazioni e non aggiungerà altro. Laribadisce che gli attacchi alla Guardia Costiera sono vergognosi e offensivi”.Così fonti della, con riferimento all'atteso intervento del titolare del Viminale in Parlamento.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : La Lega vuole il ritorno del nucleare in Italia ma sulle scorie ha le idee poco chiare. Il partito di Matteo Salvin… - borghi_claudio : Per ricordare: Viareggio ?? - ultimora_pol : La #Lega di Matteo #Salvini lancia una raccolta firme contro il divieto di produzione di auto benzina e diesel dal… - giorgio757 : RT @LBasemi: DRAGHI GARANTISCE PER MELONI CON GLI ALTRI LEADER: 'STARÀ AI PATTI'. INTANTO ACCORDO FRATELLI D'ITALIA - PD SU RAI E COPASIR,… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lega, da Salvini piena fiducia in Piantedosi sul naufragio di Crotone - -

... la, che non a caso ha iniziato a sparare ad alzo zero contro Eni ed Enel cercando di far ... E, che preme per Lorenzo Mariani, potrebbe rimanerci molto male. C'è il tema di Ita , che ...Ladi Matteoperde lo 0,5% e scende all'8,8%. Il Carroccio però può vantare ancora un largo vantaggio sul Terzo Polo , che va al 7,2% in seguito alla variazione negativa dello 0,4%. ...Mi concentrerei perciò, se volete anche per sineddoche, sulla critica politica al più irresponsabile dei ministri del governo Meloni, Matteo. Leader politico della(nonostante tutto, vai ...

Salvini, negata l'autorizzazione a procedere per le opinioni su Carola Rackete Today.it

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha già espresso le proprie valutazioni e non aggiungerà altro. La Lega ribadisce che gli attacchi alla Guardia Costiera sono vergognosi e offensivi”.Il fango, le querele, la vergogna, la pena. Quindi il consueto refrain rispolverato in ogni occasione di difficoltà: “Ma vi pare che un papà…”. Più per difendersi che per difendere la Guardia Costiera ...