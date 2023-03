Lega Basket A | sabato si riparte con la 20esima giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sosta archiviata eA pronta a ripartire. Dopo quasi un mese di pausa tra Coppa Italia e impegni delle Nazionali, le 16 squadre del massimo campionato cestistico italiano sono pronte a tornare sui rispettivi parquet. Sidunque dal dualismo tra Milano e Bologna per il primato, insidiato però anche dall’ormai non più sorpresa Derthona. Tante posizioni in bilico poi ai piedi della corsa playoff e nella lotta per la salvezza. Facciamo dunque il punto della situazione del campionato diA, da dove siLaprenderà il viaalle 20.30 e darà il segnale di ripresa delle lotte per tutti i punti chiave della classifica. Partendo ...