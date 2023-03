L'ecommerce senza frontiere: l'impresa di Luke-Luca Marani, virale su Tik Tok (Di giovedì 2 marzo 2023) Una storia fatta di sacrifici e successi, quella di Luke - Luca Marani - che porta l'e-commerce sui social. I suoi video sono virali su Tik Tok e non solo. Ma come mai? Andiamo per gradi: Luke ha creato un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand), che sta mettendo insieme oltre 500 studenti. Luke è giovanissimo, ha 22 anni, ed il suo modello di business sta piacendo tantissimo. Quello che ha creato è un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand). La sua azienda che si occupa di e-commerce vende prevalentemente capi d'abbigliamento che possono essere anche brandizzati. E molti influencer, negli ultimi tempi, stanno sponsorizzando prodotti di questo tipo. “È possibile partire da zero, come è capitato a me", racconta Luke. "Noi non facciamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) Una storia fatta di sacrifici e successi, quella di- che porta l'e-commerce sui social. I suoi video sono virali su Tik Tok e non solo. Ma come mai? Andiamo per gradi:ha creato un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand), che sta mettendo insieme oltre 500 studenti.è giovanissimo, ha 22 anni, ed il suo modello di business sta piacendo tantissimo. Quello che ha creato è un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand). La sua azienda che si occupa di e-commerce vende prevalentemente capi d'abbigliamento che possono essere anche brandizzati. E molti influencer, negli ultimi tempi, stanno sponsorizzando prodotti di questo tipo. “È possibile partire da zero, come è capitato a me", racconta. "Noi non facciamo ...

