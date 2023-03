Le stazioni ferroviarie di Bergamo e Brescia diventano luoghi mistici dove la danza diventa la protagonista (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. “È uno dei progetti che ha saputo meglio interpretare le sollecitazioni arrivate dalle Amministrazioni comunali rispetto al “crescere insieme”, l’intenzione comune che le due città si sono volute dare nella costruzione della Capitale. Una proposta che si concretizzi in una intensificazione delle collaborazioni fra i due centri urbani, amplificando una pratica a Bergamo già avviata negli scorsi anni”: queste le parole di Nadia Ghisalberti, Assessora della cultura del Comune di Bergamo. Nasce in occasione di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023, il progetto “Sulla soglia” che si articolerà in workshop di danza aperti a tutti i cittadini, programmati nei centri storici di Bergamo e Brescia e nelle aree di confine unite dalla tratta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023). “È uno dei progetti che ha saputo meglio interpretare le sollecitazioni arrivate dalle Amministrazioni comunali rispetto al “crescere insieme”, l’intenzione comune che le due città si sono volute dare nella costruzione della Capitale. Una proposta che si concretizzi in una intensificazione delle collaborazioni fra i due centri urbani, amplificando una pratica agià avviata negli scorsi anni”: queste le parole di Nadia Ghisalberti, Assessora della cultura del Comune di. Nasce in occasione dicapitale della cultura 2023, il progetto “Sulla soglia” che si articolerà in workshop diaperti a tutti i cittadini, programmati nei centri storici die nelle aree di confine unite dalla tratta ...

