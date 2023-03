Le sneaker diventano oggetti d’arte e simboli della scena underground

(Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre la moda, come mostrano le ultime passerelle e designer come Luca Magliano, è sempre più orientata verso forme e stili che rievocano il formale seguendo l’impulso di tuffarsi nell’estetica di secoli tramontati per riacciuffarne un raggio di romanticismo, il colosso francese Louis Vuitton – che ha da poco annunciato l’entrata di Pharrell Williams alla guida creativa del band – ha deciso invece di puntare sulla street culture senza esitazioni. E lo fa con tre edizioni limitate delle sueLV Trainer, progettate in collaborazione con gli artisti Lady Pink, Lee Quiñones e la comproprietà di Rammellzee. Le ha esposte all’interno del Garage Traversi, trasformato da qualche mese nel nuovo store milanese del marchio, schiudendole, svelandole poco a poco, per la precisione fino al 16 marzo, e dando a tutti la possibilità di acquistarle. courtesy of Louis ...

E persino delle coperte da picnic chemantelle, wow. Esquire The Art of Imagination (... impiega una roccia scolpita "a impronta" e il rimando a boschi incontaminati,ma anche gilet ......se volete acquistarne un paio (a patto che abbiate 130mila dollari da spendere in). Le ... Se i beni di consumotoken , può esserlo anche la nostra passione Il tifo, l'ossessione che ......casa riconnette alle proprie radici dove le tirelle dei tessuti di archivio della maison... dagli zoccoli Aladino in feltro con suole spesse alle- zoccolo borchiate, fino shopper ...

"White Canvas: LV Trainer in Residence" arriva a Milano SOLDOUTSERVICE

Il vintage diventa sempre più potente anche nelle sneakers ecco allora i grandi ritorni dal passato per questa stagione primaverile ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...