Le sanzioni occidentali sul petrolio impoveriscono (un po’) la Russia e fanno ancora più ricchi gli Stati Uniti (Di giovedì 2 marzo 2023) Le sanzioni occidentali contro la Russia avevano l’obiettivo di prosciugare le entrate del Cremlino derivanti dall’esportazione di idrocarburi. Hanno avuto, però, anche un altro effetto: ingrassare i conti delle compagnie petrolifere americane. A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, infatti, le spedizioni mensili di greggio statunitense verso l’Europa sono aumentate del 38%, secondo la società di analisi di dati Kpler. Mentre nel 2021 l’Italia aveva comprato 50,4 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati dagli Stati Uniti, l’anno scorso gli acquisti sono saliti a 67,8 milioni. La Spagna, invece, ha incrementato le importazioni di ben l’88%. Insomma, un fiume di petrolio si è riversato sui paesi europei andando a sostituire quello proveniente da Mosca. E, con l’entrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Lecontro laavevano l’obiettivo di prosciugare le entrate del Cremlino derivanti dall’esportazione di idrocarburi. Hanno avuto, però, anche un altro effetto: ingrassare i conti delle compagnie petrolifere americane. A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, infatti, le spedizioni mensili di greggio statunitense verso l’Europa sono aumentate del 38%, secondo la società di analisi di dati Kpler. Mentre nel 2021 l’Italia aveva comprato 50,4 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati dagli, l’anno scorso gli acquisti sono saliti a 67,8 milioni. La Spagna, invece, ha incrementato le importazioni di ben l’88%. Insomma, un fiume disi è riversato sui paesi europei andando a sostituire quello proveniente da Mosca. E, con l’entrata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Presidium__ : RT @ProgettoLepanto: ??La #Russia non è stata destabilizzata, non ha subito uno shock economico, la gente non è scesa in piazza. Non c'è sta… - mrzchm : RT @SicilianoSum: Gnoo! I 'cattivi' russi eludono le #sanzioni sul petrolio grazie a una flotta 'ombra',le cui #navi inquinano(le navi occi… - fattoquotidiano : Le sanzioni occidentali sul petrolio impoveriscono (un po’) la Russia e fanno ancora più ricchi gli Stati Uniti - Loestestest : RT @MinutemanItaly: Si contrabbandano gli Airbus, figuriamoci un po' di petrolio. Le sanzioni occidentali sono diventate ridicole ormai?? Il… - pier2856 : RT @ProgettoLepanto: ??La #Russia non è stata destabilizzata, non ha subito uno shock economico, la gente non è scesa in piazza. Non c'è sta… -