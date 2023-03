Le polemiche dopo la nomina di una modella come ambasciatrice del calcio femminile (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - È polemica per la scelta della Fifa di nominare la super modella e imprenditrice brasiliana Adriana Lima come prima Global Fan Ambassador dell'organizzazione in vista dei mondiali femminili che si terranno in estate in Australia e Nuova Zelanda. Dirigenti ed ex calciatrici sino scese in campo per definire "stonata" la scelta di Gianni Infantino di una figura che non ha apparentemente alcun legame con il calcio. "Che messaggio si manda alle aspiranti calciatrici e alle tifose che amano questo sport perché dimostra cosa sono l'emancipazione e le pari opportunità?", si è chiesta l'ex vicecapitana della nazionale australiana Moya Dodd che aveva guidato la task force della Fifa sul calcio femminile. "Una calciatrice è ammirata per ciò che fa in campo e non per il suo aspetto", ha aggiunto, "e questo ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - È polemica per la scelta della Fifa dire la supere imprenditrice brasiliana Adriana Limaprima Global Fan Ambassador dell'organizzazione in vista dei mondiali femminili che si terranno in estate in Australia e Nuova Zelanda. Dirigenti ed ex calciatrici sino scese in campo per definire "stonata" la scelta di Gianni Infantino di una figura che non ha apparentemente alcun legame con il. "Che messaggio si manda alle aspiranti calciatrici e alle tifose che amano questo sport perché dimostra cosa sono l'emancipazione e le pari opportunità?", si è chiesta l'ex vicecapitana della nazionale australiana Moya Dodd che aveva guidato la task force della Fifa sulfemminile. "Una calciatrice è ammirata per ciò che fa in campo e non per il suo aspetto", ha aggiunto, "e questo ...

