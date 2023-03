Le dichiarazioni spontanee del boss Graviano: “Non conosco né Marcello Dell’Utri né i Piromalli di Gioia Tauro” (Di giovedì 2 marzo 2023) Marcello Dell’Utri? “Non lo conosco”. I boss Piromalli di Gioia Tauro? “Non li conosco”. Lo ha ripetuto due volte Giuseppe Graviano che stamattina ha reso dichiarazioni spontanee nel processo “’Ndrangheta stragista” che lo vede imputato in appello con l’accusa di essere il mandante dell’attentato avvenuto il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, nei pressi dello svincolo di Scilla, in cui morirono i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Un agguato per il quale è stato condannato, in primo grado, all’ergastolo assieme al coimputato Rocco Santo Filippone, espressione della cosca Piromalli. Il processo è agli sgoccioli e l’udienza di oggi è stata dedicata alle arringhe dei difensori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)? “Non lo”. Idi? “Non li”. Lo ha ripetuto due volte Giuseppeche stamattina ha resonel processo “’Ndrangheta stragista” che lo vede imputato in appello con l’accusa di essere il mandante dell’attentato avvenuto il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, nei pressi dello svincolo di Scilla, in cui morirono i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Un agguato per il quale è stato condannato, in primo grado, all’ergastolo assieme al coimputato Rocco Santo Filippone, espressione della cosca. Il processo è agli sgoccioli e l’udienza di oggi è stata dedicata alle arringhe dei difensori ...

