Le condizioni di Scardina: come sta il pugile dopo la rottura delle vene e l'operazione alla testa (Di giovedì 2 marzo 2023) E' trascorsa senza partitcolari problemi la notte di Daniele Scardina dopo l'intervento al cervello in seguito a un'emorragia cerebrale . Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Humanitas di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) E' trascorsa senza partitcolari problemi la notte di Danielel'intervento al cervello in seguito a un'emorragia cerebrale . Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Humanitas di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mary0001964 : RT @pomeriggio5: Le condizioni di Daniele Scardina restano stabili, seppure in un quadro decisamente grave. Gli aggiornamenti in diretta… - pomeriggio5 : Le condizioni di Daniele Scardina restano stabili, seppure in un quadro decisamente grave. Gli aggiornamenti in d… - IsaeChia : #DanieleScardina, parla il suo manager e aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Non resta che pregare e sperare”… - blogtivvu : Come sta Daniele Scardina? “Impossibile che possa tornare a praticare la boxe”, ultime notizie sulle condizioni di… - SkyTG24 : Daniele Scardina, le condizioni del pugile dopo il malore e l'operazione alla testa -