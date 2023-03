Le Arti Marziali FIJLKAM si insegnano all’Università degli Studi dell’Aquila (Di giovedì 2 marzo 2023) L'Aquila - L’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi dell’Aquila, anche quest’anno, ha visto l’inserimento del corso di Arti Marziali FIJLKAM come elemento pratico per il consolidamento delle conoscenze degli studenti. Il corso, proposto dalla Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, ha avuto come obiettivo l’avvicinamento degli studenti alle Arti Marziali ed in pArticolare alle metodologie didattiche utilizzate dalle Associazioni Sportive affiliate alla FIJLKAM, realtà all’avanguardia nei processi di insegnamento delle attività motorie. ?Il corso tenuto dal M° Benedetto Arnone D.T. del Centro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 2 marzo 2023) L'Aquila - L’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università, anche quest’anno, ha visto l’inserimento del corso dicome elemento pratico per il consolidamento delle conoscenzestudenti. Il corso, proposto dalla Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, ha avuto come obiettivo l’avvicinamentostudenti alleed in pcolare alle metodologie didattiche utilizzate dalle Associazioni Sportive affiliate alla, realtà all’avanguardia nei processi di insegnamento delle attività motorie. ?Il corso tenuto dal M° Benedetto Arnone D.T. del Centro ...

