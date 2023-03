Lazio, Sarri via a fine stagione? Quattro club lo stanno tentando (Di giovedì 2 marzo 2023) Maurizio Sarri lascerà la Lazio la termine di questa stagione? Ci sono Quattro club che stanno tentando il tecnico Maurizio Sarri ha ben chiaro il proprio futuro. Il tecnico toscano vorrebbe rimanere alla Lazio, club a cui ha dato la prorità. Ma tuttavia non si può escludere un suo addio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sulla decisione finale dell’ex tecnico di Napoli e Juve, peseranno i programmi futuri del club capitolino. Sull’allenatore risuonano forti le sirene di Fiorentina e Milan in Italia e di alcune squadre di Premier tra cui Tottenham e West Ham. Sono mesi caldi quelli che ci aspettano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Mauriziolascerà lala termine di questa? Ci sonocheil tecnico Maurizioha ben chiaro il proprio futuro. Il tecnico toscano vorrebbe rimanere allaa cui ha dato la prorità. Ma tuttavia non si può escludere un suo addio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sulla decisione finale dell’ex tecnico di Napoli e Juve, peseranno i programmi futuri delcapitolino. Sull’allenatore risuonano forti le sirene di Fiorentina e Milan in Italia e di alcune squadre di Premier tra cui Tottenham e West Ham. Sono mesi caldi quelli che ci aspettano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

