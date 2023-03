Lazio, il momento di Milinkovic: la storia Instagram e la voglia di gol (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA - Critiche su Milinkovic - Savic , reo di non essere più un supereroe della Lazio dopo il Mondiale. Ha faticato, e tanto, nel match contro la Sampdoria. Ma veniva pure da una gastroenterite che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA - Critiche su- Savic , reo di non essere più un supereroe delladopo il Mondiale. Ha faticato, e tanto, nel match contro la Sampdoria. Ma veniva pure da una gastroenterite che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Difesa #Lazio, a Napoli la prova più dura: Sarri proverà a giocarsela al Maradona ma la certezza del momento è la f… - CalcioNews24 : ???#Lotito sul momento della #Lazio ?? - sophbirds : @SalvoMuzzone @Sssasi0 @_claudio_dm Non intendo dire che fosse per i miei amici soltanto, ma che è stato fatto in u… - CalcioNews24 : ???#Provedel sul momento della #Lazio ?? - TMWSampdoria : Ex Lazio Giordano: 'In questo momento la migliore Sampdoria della stagione' -