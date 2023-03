Lazio | Hysaj | Il Napoli è forte | sta facendo grandi cose | mi auguro che possa vincere lo scudetto

(Di giovedì 2 marzo 2023) Elseid, difensore della, ha parlato in vista della gara di domani allo Stadio Maradona contro ilalle ore 20.45, di seguito le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club biancoceleste: “Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il. Loro sono una squadra, stanno. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio. Nel corso del tempo, ilha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungere il risultato attuale. Anche noi stiamo crescendo ...

Alla vigilia di Napoli-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Elseid Hysaj. Ex della partita - per lui sei stagioni in maglia Azzurra prima di trasferirsi a Roma - ha presentato così la gara del Maradona: "Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno andando bene. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio."

