Lazio, Hysaj: 'Domani serviranno coraggio e fiducia per battere il Napoli' (Di giovedì 2 marzo 2023) Alla vigilia di Lazio - Napoli, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Elseid Hysaj. Ex della partita - per lui sei stagioni in maglia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) Alla vigilia di, ai microfoni diStyle Radio, ha parlato Elseid. Ex della partita - per lui sei stagioni in maglia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, Hysaj: 'Domani serviranno coraggio e fiducia per battere il Napoli': Alla vigilia di Lazio - Napoli, ai micr… - LALAZIOMIA : Lazio, Hysaj: 'Domani serviranno coraggio e fiducia per battere il Napoli' - napolipiucom : HYsaj: 'Vogliamo mettere in difficoltà il Napoli. Possiamo emularli' #Hysaj #Lazio #napoli #serieA… - sportli26181512 : #Lazio, #Hysaj suona la carica: 'A #Napoli con coraggio': Il difensore albanese alla vigilia della gara contro la s… - NapoliAddict : Lazio, Hysaj suona la carica: 'A Napoli con coraggio' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere dello Sport -