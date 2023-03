Lazio, ag. Gila: «Tare crede in lui, per il futuro…» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alejandro Camano, agente di Mario Gila, sul futuro del difensore della Lazio. Tutti i dettagli Alejandro Camano, agente di Mario Gila, ha parlato del futuro del difensore della Lazio. LE PAROLE– «Gila è un giocatore dal futuro incredibile e sono contento che la Lazio abbia puntato su un giocatore cosi giovane. Ho parlato tante volte con Tare e mi ha confermato la fiducia nei confronti del ragazzo. Al giorno d’oggi giocare in una squadra cosi importante non è facile, ma non abbiamo fretta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alejandro Camano, agente di Mario, sul futuro del difensore della. Tutti i dettagli Alejandro Camano, agente di Mario, ha parlato del futuro del difensore della. LE PAROLE– «è un giocatore dal futuro incredibile e sono contento che laabbia puntato su un giocatore cosi giovane. Ho parlato tante volte cone mi ha confermato la fiducia nei confronti del ragazzo. Al giorno d’oggi giocare in una squadra cosi importante non è facile, ma non abbiamo fretta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

