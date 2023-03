Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Lavrov, nessuna dichiarazione comune al #G20,colpa Occidente - nazy_vas04 : @Adriano72197026 Le prove? No no lo dice zio lavrov, se lo dice lui non serve nessuna prova. Anzi quello che dicono… - FT_TaskForce45 : @ju_and_the_cats A rigore di logica hai perfettamente ragione e lo sappiamo, ma quando si tratta di Putin io non sc… - Starlitz2 : @giovamartinelli Attendibile come quando il 12.2.22 Lavrov assicurava che la Russia non aveva nessuna intenzione di invadere l’Ucraina. -

Il ministro degli Esteri russo Sergheidice che non ci saràdichiarazione congiunta al G20. "L'Occidente ha sacrificato tutte le questioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda del G20 per le sue ambizioni in Ucraina", ...Per oravia di uscita Ad oggi non si intravedono vie di uscita, come denota anche la visita ... ha spiegato che nell'incontro tra Wang Yi e il suo omologo russo Sergejnon si è parlato ...Lo stupore degli oligarchi e il retroscena che umiliasull'invasione Secondo Lilin, gli ... Ha fatto capire loro che non devono impegnarsi persoluzione pacifica: la guerra deve essere ...

Lavrov,nessuna dichiarazione comune al G20,colpa Occidente ... Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov dice che non ci sarà nessuna dichiarazione congiunta al G20. (ANSA) ...8:00: Tre morti in un attacco missilistico su ZaporizhiaSecondo le autorità, tre persone sono morte in un attacco missilistico russo contro la città di ...