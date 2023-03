Lavrov loda Berlusconi per la sua posizione sull’Ucraina: «Un uomo ragionevole, non intensifica le tensioni» (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro degli Esteri russo parla al G20 ed elogia il leader di Forza Italia per la sua posizione sulla guerra in Ucraina Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro degli Esteri russo parla al G20 ed elogia il leader di Forza Italia per la suasulla guerra in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina, Lavrov loda Berlusconi e dice che è 'un leader che non crea tensioni' - giuaddo99 : #Lavrov loda #Berlusconi: «Un uomo ragionevole, non intensifica le tensioni» Eheh altra benzina per la @ellyesse - loavessisaputo1 : Lavrov loda Berlusconi: «Un uomo ragionevole, non intensifica le tensioni» -