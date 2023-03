Lavrov difende Berlusconi dopo lo scontro con Zelensky: “Uomo ragionevole che non vede tutto o bianco o nero” (Di giovedì 2 marzo 2023) Interviene anche il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, nel botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Uno scambio che ha evidenziato le differenti posizioni interne alla maggioranza di centrodestra sul sostegno all’Ucraina, tanto che i rappresentanti del governo hanno dovuto subito ribadire la ferma posizione filo-atlantista dell’esecutivo. Ma oggi il capo della diplomazia russa ha deciso di elogiare le posizioni del fondatore di Forza Italia: “Sentiamo le valutazioni e le dichiarazioni di tanti leader internazionali e politici con esperienza – ha detto Lavrov rispondendo a una domanda della stampa italiana a amargine del G20 in India – Ovviamente, Silvio Berlusconi è uno di loro. È un Uomo ragionevole che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Interviene anche il ministro degli Esteri russo, Serghej, nel botta e risposta a distanza tra Silvioe il presidente ucraino, Volodymyr. Uno scambio che ha evidenziato le differenti posizioni interne alla maggioranza di centrodestra sul sostegno all’Ucraina, tanto che i rappresentanti del governo hanno dovuto subito ribadire la ferma posizione filo-atlantista dell’esecutivo. Ma oggi il capo della diplomazia russa ha deciso di elogiare le posizioni del fondatore di Forza Italia: “Sentiamo le valutazioni e le dichiarazioni di tanti leader internazionali e politici con esperienza – ha dettorispondendo a una domanda della stampa italiana a amargine del G20 in India – Ovviamente, Silvioè uno di loro. È unche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lavrov difende Berlusconi dopo lo scontro con Zelensky: “Uomo ragionevole che non vede tutto o bianco o nero” - lc71488535 : RT @MarcoFattorini: Il ministro degli Esteri russo Lavrov difende Berlusconi: «È un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto in bi… - antoniopern : RT @MarcoFattorini: Il ministro degli Esteri russo Lavrov difende Berlusconi: «È un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto in bi… - MarcoFattorini : Il ministro degli Esteri russo Lavrov difende Berlusconi: «È un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto i… - infoitinterno : La portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov difende il Cav aggravandone la posizione nella Ue -