Lavrov | dichiarazione G20 senza unanimità per colpa di Occidente

(Di giovedì 2 marzo 2023) "Non è stato possibile approvare lafinale a nome di tutti i ministri del G20. I nostri colleghi occidentali, proprio come un anno fa sotto la presidenza indonesiana, hanno tentato con ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeiin una conferenza stampa dopo il G20 a ... È stata respinta la nostra richiesta (ndr nelladel G20) dai nostri partner occidentali ...Così il ministro degli Esteri russo Sergheiha risposto a una domanda della stampa italiana ... 2023 - 03 - 02 14:15:36 G20, Cina e Russia non firmanosulla guerra Non solo la ma ...A Nuova Delhinon si è ritrovato isolato. Ancora una volta ha ottenuto il sostegno della Cina, che si è rifiutata di firmare lacongiunta, molto simile a quella finale adottata ...

Lavrov,nessuna dichiarazione comune al G20,colpa Occidente - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al 372esimo giorno. Mosca avverte che gli Usa e la Nato stanno "fomentando ulteriormente il conflitto in Ucraina e attorno" e il viceministro degli Esteri Ryabkov chiarisce ...