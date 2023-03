(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Ile quellodel lavoratore sono due cose ben distinte: si tratta di due diritti autonomi e, come tali, devono essere garantiti entrambi. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, originata dalla vicenda di un macchinista della Mav-Start, le ferrovie ungheresi, che ha impugnato davanti alla Corte di Miskolc la decisione dell’azienda di non concedergli un periodo didi almeno 11 ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore, in base alla direttiva sull’organizzazione dell’orario di), quando questo periodo precede o segue un periodo dio un periodo di ferie. Il diritto del dipendente ai riposi ...

Lavoro, riposo giornaliero e settimanale: ecco le differenze Adnkronos

